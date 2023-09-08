Нижче перераховуємо список засобів, якими люди замінюють лубрикант під час сексу. І пояснення, чому так робити не варто.

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Слина

Здається, що це найпростіша заміна лубриканту – ще й природного походження. Насправді через слину легко передати бактерії зі слизової на слизову.

Наприклад, відомо, що секс із таким мастилом може призвести до розвитку гонореї у партнера. Навіть якщо обидві людини здали аналізи та перевірилися на інфекції, що передаються статевим шляхом, через слину виникає подразнення на слизових статевого члена та всередині піхви. Таке буває, якщо з'їсти перед близькістю щось гостре.

Кокосова, оливкова або рослинна олія

Кокосова олія смачно пахне, а всі олії загалом за консистенцією нагадують лубриканти. Тому ідея скористатися ними замість змащення зрозуміла. Але все ж таки не варто цього робити.

Як мінімум кокосове масло не можна використовувати, якщо люди використовують латексний презерватив. У такому поєднанні він просто порветься і не захистить від інфекцій та вагітності.

А всі олії всередині піхви загрожують ризиком розвитку бактеріального вагінозу. Це стан, у якому змінюється мікрофлора піхви. Жінку можуть турбувати виділення з неприємним запахом або свербіж.

Вазелін

Цей засіб теж підвищує ризик розвитку бактеріального вагінозу. Так уже вийшло, що саме цей стан безпосередньо пов'язаний із введенням у піхву будь-чого. Вазелін призначений лише для зовнішнього застосування. Ніде в інструкціях не зазначено, що його можна використовувати як мастило.

На додаток, вазелін – засіб на олійній основі. Він несумісний із латексними презервативами.

Зволожуючий крем

Лосьйон або крем для тіла теж не можна використовувати як лубриканти. Все тому, що їхній склад підходить для шкіри, але не для слизових. У складі можуть бути олії та вазелін, а pH у середньому на рівні 4,6 – 5,8. Це вище за рівень кислотності середовища у піхви. Там pH коливається від 3,8 до 4,5. Якщо рівень змінюється – зростає ризик розвитку бактеріального вагінозу.

Також у засобах догляду є ароматизатори, які подразнюють слизову. Тому все, що призначене для зовнішнього застосування, не повинно перебувати всередині організму – якщо це не написано в інструкції.