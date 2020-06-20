Реанімаційні відділення переповнені: на Закарпатті бракує місць для хворих на COVID-19
Через погіршення епідеміологічної ситуації на Закарпатті реанімаційні відділення лікарень переповнені. Це і не дивно, адже за останні 2 тижні кількість хворих на коронавірус зросла у рази.
Як зазначив головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк, станом на 20 червня у лікарнях першої хвилі перебувають 179 хворих. Про це він заявив під час брифінгу в Закарпатській ОДА.
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Поляк пояснив, що наразі в лікарнях першої хвилі приймають небагато хворих, адже процес одужання йде важко, приблизно до трьох тижнів.
Погіршення епідситуації на Закарпатті призвело до різкого збільшення госпіталізованих хворих, в лікарнях першої хвилі реанімаційні відділення переповнені. За останні два тижні кількість хворих на коронавірус зросла у рази, ми скоро дійдемо до того, що не будемо мати місця для госпіталізації,
– сказав Поляк.
Він також зазначив, що з 19 червня хворих на COVID-19 госпіталізують у районні лікарні.
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Коронавірус на Закарпатті: головне
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