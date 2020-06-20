Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на Закарпатье реанимационные отделения больниц переполнены. Это и неудивительно, ведь за последние 2 недели количество больных коронавирусом выросло в разы.

Как отметил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк, по состоянию на 20 июня в больницах первой волны находятся 179 больных. Об этом он заявил во время брифинга в Закарпатской ОГА.

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Поляк объяснил, что сейчас в больницах первой волны принимают немного больных, ведь процесс выздоровления идет трудно, примерно до трех недель.

Ухудшение эпидситуации в Закарпатье привело к резкому увеличению госпитализированных больных, в больницах первой волны реанимационные отделения переполнены. За последние две недели количество больных коронавирусом выросло в разы, мы скоро дойдем до того, что не будем иметь места для госпитализации,

– сказал Поляк.

Он также отметил, что с 19 июня больных COVID-19 госпитализируют в районные больницы.

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