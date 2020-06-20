Реанимационные отделения переполнены: на Закарпатье не хватает мест для больных COVID-19
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на Закарпатье реанимационные отделения больниц переполнены. Это и неудивительно, ведь за последние 2 недели количество больных коронавирусом выросло в разы.
Как отметил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк, по состоянию на 20 июня в больницах первой волны находятся 179 больных. Об этом он заявил во время брифинга в Закарпатской ОГА.
Важно На Львовщине и Закарпатье могут ввести дополнительные ограничения из-за COVID-19, – Степанов
Поляк объяснил, что сейчас в больницах первой волны принимают немного больных, ведь процесс выздоровления идет трудно, примерно до трех недель.
Ухудшение эпидситуации в Закарпатье привело к резкому увеличению госпитализированных больных, в больницах первой волны реанимационные отделения переполнены. За последние две недели количество больных коронавирусом выросло в разы, мы скоро дойдем до того, что не будем иметь места для госпитализации,
– сказал Поляк.
Он также отметил, что с 19 июня больных COVID-19 госпитализируют в районные больницы.
Актуально Какие области Украины пока не готовы ослабить карантин: список
Коронавирус на Закарпатье: главное
- За минувшие сутки у 109 человек подтверждено коронавирус методом ПЦР. Это второй за последнюю неделю антирекорд с начала пандемии. Предыдущий антирекорд область установила 17 июня, тогда зафиксировали 82 новых случая.
- В Украине по состоянию на утро 20 июня подтверждено 35 825 случаев COVID-19, из них за сутки – 841 новый.
- Министр здравоохранения Максим Степанов планирует посетить Львовскую и Закарпатскую области. Он не исключает, что этому региону придется готовиться к введению дополнительных ограничений. Степанов отметил, что дополнительные ограничения могут ввести на одну неделю.