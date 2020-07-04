Робоча група з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, представила черговий прозноз розвитку епідемії COVID-19 на період від 3 до 10 липня 2020 року.

Прогноз опублікований пресслужбою Національної академії наук України.

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У висновках йдеться, що статистика по Україні за останній тиждень демонструє позитивну динаміку. Статистичні дані виявляються значно кращими за прогнозні сценарії другий тиждень поспіль.

Однак існує занепокоєння збільшення частки симптомних і госпіталізованих інфікованих.

Аналіз даних найураженіших регіонів, показав, що протягом червня зросла частка госпіталізованих, а кількість підозр майже зрівнялася з кількістю виявлених інфекцій. Це непрямо може свідчити про зменшення частки виявлених інфекцій. Тому реальна динаміка може бути менш оптимістичною за ту, що випливає з офіційної статистики,

– наголошують у джерелі.

По Україні в цілому тенденція нейтральна, але для кожної області прогнозні сценарії – різноспрямовані.

У середньому по Україні за весь період збору даних кожна друга підозра на інфекцію підтверджується.

"При цьому на кожне нове виявлення в середньому витрачається 15 ПЛР-тестів. Залишається не зовсім зрозумілим порядок визначення підозр і використання ПЛР-тестів, тому що навіть за умови подвійного тестування кожної непідтвердженої підозри залишається понад 10 ПЛР-тестів на кожного інфікованого. Ймовірно, не всі підозрілі випадки потрапляють до офіційної статистики", – додали у пресслужбі.

Загалом, згідно з даними МОЗ, в Україні підтвердили 47 677 випадків інфікування. 1227 осіб померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, 21 155 людей одужали.