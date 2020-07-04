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Как охладить квартиру без кондиционера: простые советы
3 июля , 06:20 Как охладить квартиру без кондиционера: простые советы
Наталя Сколоздра
Сезон клещей: что такое болезнь Лайма, как защититься и действовать в экстренных случаях
26 июня , 16:02 Сезон клещей: что такое болезнь Лайма, как защититься и действовать в экстренных случаях
Юліана Вінтюк
Во Львове впервые провели трансплантацию сердца
11:29, сегодня Во Львове впервые провели трансплантацию сердца
В Украине уже 47 677 случаев заражения COVID-19: около тысячи новых больных за сутки
09:17, сегодня В Украине уже 47 677 случаев заражения COVID-19: около тысячи новых больных за сутки
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Новости о коронавирусе 3 июля: мутация COVID-19, антирекорд суточного прироста случаев в мире
06:00, сегодня Новости о коронавирусе 3 июля: мутация COVID-19, антирекорд суточного прироста случаев в мире
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