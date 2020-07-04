Рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, представила очередной прогноз развития эпидемии COVID-19 на период от 3 до 10 июля 2020 года.

Прогноз опубликован пресс-службой Национальной академии наук Украины.

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В выводах говорится, что статистика по Украине за последнюю неделю демонстрирует положительную динамику. Статистические данные оказываются значительно лучше прогнозных сценариев вторую неделю подряд.

Однако существует беспокойство увеличение доли симптомных и госпитализированных инфицированных.

Анализ данных наиболее пораженных регионов, показал, что в течение июня выросла доля госпитализированных, а количество подозрений почти сравнялось с количеством выявленных инфекций. Это косвенно может свидетельствовать об уменьшении доли выявленных инфекций. Поэтому реальная динамика может быть менее оптимистичной той, что следует из официальной статистики,

– отмечают в источнике.

По Украине в целом тенденция нейтральная, но для каждой области прогнозные сценарии – разнонаправленные.

В среднем по Украине за весь период сбора данных каждое второе подозрение на инфекцию подтверждается.

"При этом на каждое новое обнаружение в среднем тратится 15 ПЦР-тестов. Остается не совсем понятным порядок определения подозрений и использования ПЦР-тестов, потому что даже при условии двойного тестирования каждого неподтвержденного подозрения остается более 10 ПЦР-тестов на каждого инфицированного. Вероятно, не все подозрительные случаи попадают в официальную статистику", – добавили в пресс-службе.

В целом, согласно данным Минздрава, в Украине подтвердили 47 677 случаев инфицирования. 1 227 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 21 155 человек выздоровели.