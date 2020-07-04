Министерство здравоохранения начало развертывание больниц второй и третьей волны для больных коронавирусной инфекцией в Закарпатской, Волынской и Ровненской областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на утреннем брифинге 4 июля, пишет Здоровье 24.

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По его словам, в тех регионах, где наибольшая заполненность коек, уже начата подготовка к развертыванию больниц второй и третьей волны в связи с существенным ростом количества больных коронавирусной болезнью и ростом количества госпитализаций.

Этими областями сейчас являются Закарпатская, Волынская и Ровненская.

Глава Минздрава добавил, заполненность коек в Волынской и Львовской областях, а также в Киеве, которые лидируют в антирейтинге по количеству больных, находится на отметке 41 – 44%.

В целом в Украине подтвердили 47 677 случаев инфицирования. 1 227 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 21 155 человек выздоровели.