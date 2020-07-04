У трьох областях розпочали підготовку лікарень другої і третьої хвилі для хворих на COVID-19
Міністерство охорони здоров'я розпочало розгортання лікарень другої і третьої хвилі для хворих на коронавірусну інфекцію у Закарпатській, Волинській і Рівненській областях.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на ранковому брифінгу 4 липня, пише Здоров'я 24.
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За його словами, у тих регіонах, де найбільша заповненість ліжок, вже розпочато підготовку до розгортання лікарень другої та третьої хвилі у зв'язку із суттєвим зростанням кількості хворих на коронавірусну хворобу і зростанням кількості госпіталізацій.
Цими областями наразі є Закарпатська, Волинська і Рівненська.
Голова МОЗ додав, заповненість ліжок у Волинській і Львівській областях, а також у Києві, які лідирують в антирейтингу за кількістю хворих, знаходиться на позначці 41-44%.