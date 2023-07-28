Відкриття зробили дослідники зі Стенфорда, наразі вони все ще досліджують цей механізм як концепцію майбутнього препарату. Але результати обнадійливі.

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Він перетворюватиме те, що потрібне раковій клітині, щоб залишитися живою, на щось, що її вбиватиме. Тобто це буде як зміна вітаміну на отруту,

– пояснив професор Джейсон Гествікі.

Зі слів дослідників, новий препарат змусить працювати рак проти самого себе.

У чому суть нового методу Нова конструкція моделі у формі гантелі не схожа ні на що в природі. На одному кінці гантелі – BCL6. Цей білок є у здоровій ДНК кожної клітини та змушує її самознищитись.

Але у людини з діагнозом "дифузна В-великоклітинна лімфома" BCL6 працює інакше. При цій формі раку білок вимикає гени загибелі клітин, роблячи клітини фактично безсмертними.

А з іншого боку гантелі – нормальний білок, який активує ці гени смерті.

Науковці прагнуть створити механізм, аби при наближенні цієї гантелі до ракової клітини запускався механізм самознищення.

Проти яких типів раку застосовуватимуть лікування

Науковці зі Стенфорда переконані, що концепція потенційно може спрацювати для половини всіх видів раку, які мають відомі мутації білків, які стимулюють ріст.

Оскільки лікування ґрунтується на мутованих білках, що виробляються раковими клітинами, воно може бути специфічним і не шкодити здоровим клітинам.

Вчені зазначають, що робота над гантелею з двома білками стала можливою завдяки двом відкриттям в області онкології.

Це є відкриття "генів-рушіїв" – кількох сотень генів, які, мутуючи, сприяють поширенню раку. А також відкриття шляхів смерті в клітинах.

Вчені пояснили, що ці шляхи використовуються для усунення клітин, які з тієї чи іншої причини вийшли з ладу. За підрахунками вчених, це близько 60 мільярдів клітин у кожній людині щодня.

На якому етапі розробка препарату

Група випробувала свою гібридну молекулу на мишах. Для гризунів вона здається безпечною, але науковці попереджають, що люди дуже відрізняються від мишей.

Тому після погодження цей препарат планують випробовувати на пацієнтах, які вже спробували усі варіанти.