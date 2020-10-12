Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, посилаючись на заявив світових компаній, наголосив, що масове виробництво вакцини від COVID-19 не розпочнеться до кінця 2020 року.

Про це Михайло Радуцький сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Він зазначив, що доки не з'явиться вакцина, кількість хворих на COVID-19 зростатиме. А великі компанії, які займаються розробкою вакцини прогнозують, що раніше весни світ її не отримає.

Радуцький заявив, що Україна стане однією з країн, які будуть у першу чергу забезпечуватись вакцинами.

Ми ввійшли до так званого вакцинного альянсу, і чекаємо, що як тільки у світі з'явиться зареєстрована вакцина, Україна так само буде її отримувати. Це буде або китайська, або американська, або французька вакцина – це країни, які ввійшли до альянсу, і ми чекаємо, яка з них першою почне масово виробляти вакцину. На жаль, прогнозів, що це відбудеться цього року, ми не бачимо від жодної компанії,

– повідомив він.

Також він додав, що на сьогодні лікарні третьої черги в Україні взагалі не використовувалися для лікування хворих.