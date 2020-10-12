Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, ссылаясь на заявления мировых компаний, отметил, что массовое производство вакцины от COVID-19 не начнется до конца 2020 года.

Об этом Михаил Радуцкий сказал в эфире телеканала "Украина 24".

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Он отметил, что пока не появится вакцина, количество больных COVID-19 будет расти. А крупные компании, которые занимаются разработкой вакцины, прогнозируют, что раньше весны мир ее не получит.

Радуцкий заявил, что Украина станет одной из стран, которые будут в первую очередь обеспечиваться вакцинами.

Мы вошли в так называемый вакцинный альянс, и ждем, что как только в мире появится зарегистрирована вакцина, Украина так же будет ее получать. Это будет или китайская, или американская, или французская вакцина – это страны, которые вошли в альянс, и мы ждем, какая из них первой начнет массово производить вакцину. К сожалению, прогнозов, что это произойдет в этом году, мы не видим ни от одной компании,

- сообщил он.

Также он добавил, что на сегодня больницы третьей очереди в Украине вообще не использовались для лечения больных.