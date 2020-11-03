Рада виділила 557 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом
Верховна рада схвалила виділення додаткових 556,6 мільйона гривень на закупівлю лабораторного обладнання для боротьби з COVID-19.
"За" проголосували 296 народних депутатів, повідомляє 24 канал. Документ розблокує можливість отримання коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проєкту "Покращення охорони здоров'я на службі у людей".
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Річні планові призначення на 2020 рік для проєкту пропонують збільшити на 556,6 мільйона гривень.
На що виділили гроші
Кошти планують витратити на закупівлю лабораторного обладнання, витратних матеріалів, тест-систем та холодильного обладнання для лабораторних центрів в рамках боротьби з COVID-19.
Це дозволить забезпечити ефективне використання коштів відповідних позик, які працюватимуть сьогодні там, де потрібно державі. Крім того, Україні не доведеться платити комісію за несвоєчасне використання позикових коштів,
– підкреслив Радуцький.
Спершу кошти мали використати на інші потреби
Згідно з пояснювальною запискою до документа, кошти будуть перенаправлені на зазначені цілі внаслідок зменшення річних планових призначень за бюджетними програмами:
- "Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород" (на 540 мільйонів гривень);
- "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" (на 7,6 мільйона гривень);
- а також зменшення обсягів планових призначень за проєктом "Покращення охорони здоров'я на службі у людей" на 9 мільйонів гривень для відображення одноразової комісії МБРР за надання позики.
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