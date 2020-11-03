Верховна рада схвалила виділення додаткових 556,6 мільйона гривень на закупівлю лабораторного обладнання для боротьби з COVID-19.

"За" проголосували 296 народних депутатів, повідомляє 24 канал. Документ розблокує можливість отримання коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проєкту "Покращення охорони здоров'я на службі у людей".

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Річні планові призначення на 2020 рік для проєкту пропонують збільшити на 556,6 мільйона гривень.

На що виділили гроші

Кошти планують витратити на закупівлю лабораторного обладнання, витратних матеріалів, тест-систем та холодильного обладнання для лабораторних центрів в рамках боротьби з COVID-19.

Це дозволить забезпечити ефективне використання коштів відповідних позик, які працюватимуть сьогодні там, де потрібно державі. Крім того, Україні не доведеться платити комісію за несвоєчасне використання позикових коштів,

– підкреслив Радуцький.

Спершу кошти мали використати на інші потреби

Згідно з пояснювальною запискою до документа, кошти будуть перенаправлені на зазначені цілі внаслідок зменшення річних планових призначень за бюджетними програмами: