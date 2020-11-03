Верховная рада одобрила выделение дополнительных 556,6 миллиона гривен на закупку лабораторного оборудования для борьбы с COVID-19.

"За" проголосовали 296 народных депутатов, сообщает 24 канал. Документ разблокирует возможность получения средств от Международного банка реконструкции и развития для реализации проекта "Улучшение охраны здоровья на службе у людей".

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Годовые плановые назначения на 2020 год для проекта предлагают увеличить на 556,6 миллиона гривен.

На что выделили деньги

Средства планируют потратить на закупку лабораторного оборудования, расходных материалов, тест-систем и холодильного оборудования для лабораторных центров в рамках борьбы с COVID-19.

Это позволит обеспечить эффективное использование средств соответствующих займов, которые будут работать сегодня там, где нужно государству. Кроме того, Украине не придется платить комиссию за несвоевременное использование заемных средств,

- подчеркнул Радуцкий.

Сначала средства должны были использовать на другие нужды

Согласно пояснительной записки к документу, средства будут перенаправлены на указанные цели вследствие уменьшения годовых плановых назначений по бюджетным программам: