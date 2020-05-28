На Волині в Обласній психіатричній лікарні №2, що у селищі Олика, спалах коронавірусу. Станом на 28 травня хворобу виявили у 65 людей.

Через спалах у психіатричній лікарні, Ківерцівський район став одним з осередків поширення COVID-19 на Волині, повідомляє Волинь UA.

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Перші випадки зараження зафіксували в лікарні на початку травня. Ймовірно, що першою захворіла пацієнтка, яка померла 4 травня. Втім, епідеміологи досі не можуть назвати причину спалаху коронавірусу в установі.

Всі особи, які здорові, залишають Олицьку лікарню. Ми не маємо права перешкоджати людям повертатися з роботи. Ті, ж які хворі, перебувають переважно на самоізоляції вдома,

– розповіла заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак.

Станом на 28 травня, на Волині зареєстрували 851 випадок зараження коронавірусом. Натомість 224 пацієнти одужали, але 25 врятувати не вдалося. Найскладніша епідеміологічна ситуація в самому Луцьку, Ковелі та у Ківерцівському районі.

COVID-19 на Волині станом на 28 травня: