На Волыни в Областной психиатрической больнице №2, что в поселке Олыка, вспышка коронавируса. По состоянию на 28 мая болезнь обнаружили у 65 человек.

Из-за вспышки в психиатрической больнице, Луцкий район стал одним из центров распространения COVID-19 на Волыни, сообщает Волынь UA.

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Первые случаи заражения зафиксировали в больнице в начале мая. Вероятно, что первой заболела пациентка, которая умерла 4 мая. Впрочем, эпидемиологи до сих пор не могут назвать причину вспышки коронавируса в учреждении.

Все здоровые люди покидают Олыцкую больницу. Мы не имеем права препятствовать людям возвращаться с работы. Те же, кто болен, находятся преимущественно на самоизоляции дома,

– рассказала заместитель председателя Волынской ОГА Татьяна Щербак.

По состоянию на 28 мая на Волыни зарегистрировали 851 случай заражения коронавирусом. 224 пациенты выздоровели, но 25 спасти не удалось. Самая сложная эпидемиологическая ситуация в самом Луцке, Ковеле и в Киверцовском районе.

COVID-19 на Волыни по состоянию на 28 мая: