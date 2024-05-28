Хронічні захворювання, як правило, не лікуються: з'явившись, вони супроводжують людину все життя. Щоб полегшувати симптоми та не допускати ускладнень, необхідно дотримуватись рекомендацій лікарів та регулярно проходити обстеження. Проте симптоми хронічних хвороб можуть зникати на кілька місяців і навіть років. Такі періоди називаються ремісією.

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Нове дослідження лікування бронхіальної астми

Фахівці з Університету Цінхуа, Медичного університету Шаньсі та Цінхуа-Пекінського центру природничих наук (Китай) відкрили спосіб приведення одного з найбільш загальних хронічних захворювань – алергічної бронхіальної астми – у стан тривалої ремісії. Для цього вони застосували методику, яка вже зарекомендувала себе у лікуванні онкології.

Вчені ввели мишам, які страждають на астму, імунні Т-клітини з химерним рецептором антигену (CAR). Ці клітини здатні впливати на алерген та зменшувати його активність. В результаті одноразового введення препарату дослідники моніторили прояв ознак алергічної активності та запалення в легенях у мишей.

Імунотерапія допомогла вилікувати бронхіальну астму

У ході спостереження дослідники виявили, що CAR-Т-клітини нейтралізували білі кров'яні клітини та блокували функцію білків, що беруть участь у патологічних процесах, пов'язаних з астмою.

Це призвело до того, що одна ін'єкція препарату придушила запальні процеси у легенях та суттєво полегшила симптоми хвороби у мишей. Крім того, вчені з'ясували, що введені CAR-Т-клітини протрималися щонайменше рік, продовжуючи блокувати алергічні імунні реакції.

Вчені вважають, що результати цього експерименту можуть стати важливим кроком у розробці методики лікування пацієнтів із хронічною алергічною астмою.

У процесі клінічних випробувань необхідно встановити, наскільки безпечні та ефективні CAR-Т-клітини для лікування людей з астмою. Якщо дослідження пройдуть успішно, терапія із застосуванням CAR-Т-клітин може стати новим способом досягнення довгострокової ремісії астми за допомогою лише однієї дози препарату.