Дослідницька група з Університету Райса та Техаського університету стверджує, що новий підхід є значно кращим за попередні напрацювання. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Chemistry.

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Що відомо про аміноціаніни

Аміноціаніни – це молекули, які вже використовуються в медицині, як синтетичний барвник для візуалізації тканин. Вони здатні зв'язуватися з мембранами клітин, зокрема ракових і є стабільними у водному середовищі.

Дослідники виявили, що під впливом ближнього інфрачервоного світла аміноціаніни починають вібрувати з величезною частотою. Це призводить до розриву мембрани ракових клітин через вібрації.

Яка результативність методу

Лікування мишей із пухлиною меланоми призвело до позбавлення ракових клітин на 50%.

Відтак, учені припустили, що вібруючі молекули мають перевагу перед іншими методами лікування.

Механічне пошкодження клітин зменшує ймовірність розвитку стійкості, як це може відбуватися при застосуванні хімічних препаратів. Водночас учені знайшли і інше пояснення того, як ці молекули можуть працювати.

Це перший випадок, коли молекулярний плазмон використовується таким чином, щоб збудити всю молекулу та фактично створити механічну дію, яка використовується для досягнення певної мети – у цьому випадку розриву мембрани ракових клітин,

– зазначив хімік Цицерон Аяла-Орозко з Університету Райса.

Однак фахівці попередили, що це лише початковий етап дослідження і перед тим, як почати застосовувати його на людях, потрібно більше наукових випробувань.