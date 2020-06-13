У МОЗ відзначили, що в Україні досі триває перша хвиля захворюваності на коронавірус. Про другу хвилю поки говорити зарано, але вона відбудеться зі ймовірністю в 70 відсотків.

Оцінив ситуацію з поширення коронавірусу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

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За словами Ляшка, про нову хвилю не можна говорити за результатами двох – трьох днів.

Віктор Ляшко “Ми будемо оцінювати захворюваність в динаміці. Як мінімум, ми повинні почекати сім днів, щоб побачити зростання і проаналізувати інкубаційний період. Коли ми говоримо про інкубаційний період, йдеться про 14 днів, але 80% всіх випадків хвороби виникає на 5-7 день після контакту”.

Також головний санітарний лікар країни зазначив, що друга хвиля COVID-19 в Україні, ймовірно, припаде на захворюваність сезонним грипом.

Другу хвилю я оцінив би у відсотків 70, бо вона ще співпаде зі звичайним грипом та грипоподібним захворюванням. Але там знову ж таки, треба буде дивитися, яка з інфекційних хвороб передує і має головне значення,

– пояснив посадовець.

Він наголосив, що наразі потрібно стежити за епідеміологічною ситуацією як в Україні, так і в усьому світі. Так, зокрема Ляшко навів у приклад Китай, де другої хвилі досі не зафіксували.

Віктор Ляшко “Якщо ми подивимося на Китай, то другої хвилі у них немає досить довгий і тривалий час. Якщо подивимося на країни Європи, то вони пішли на зниження з незначними підйомами після зняття карантинних обмежень”.

Ляшко резюмував, що у МОЗ слідкують за ситуацією і не виключають ймовірність другої хвилі.

Важливо! Наразі в Україні фіксують рекордні добові показники кількості хворих. Так, за минулу добу виявили 753 нові випадки інфікування – найбільше від початку епідемії. Загальна кількість хворих на COVID-19 становить – 30 506.