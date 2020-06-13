О второй волне коронавируса в Украине говорить рано, еще первая не закончилась, – Ляшко
В Минздраве отметили, что в Украине до сих пор продолжается первая волна заболеваемости коронавирусом. О второй волне пока говорить рано, но она состоится с вероятностью в 70 процентов.
Оценил ситуацию с распространением коронавируса главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".
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По словам Ляшко, о новой волне нельзя говорить по результатам двух-трех дней.
Также главный санитарный врач страны отметил, что вторая волна COVID-19 в Украине, вероятно, придется на заболеваемость сезонным гриппом.
Вторую волну я оценил бы в процентов 70, потому что она еще совпадет с обычным гриппом и гриппоподобными заболеваниями. Но там опять же, надо будет смотреть, какая из инфекционных болезней предшествует и имеет главное значение,
– пояснил чиновник.
Он отметил, что сейчас нужно следить за эпидемиологической ситуацией как в Украине, так и во всем мире. Так, в частности Ляшко привел в пример Китай, где второй волны до сих пор не зафиксировали.
Ляшко резюмировал, что в Минздраве следят за ситуацией и не исключают вероятность второй волны.