За прошедшие сутки в Украине снова зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусной болезнью – еще 753 случая. Общее количество больных COVID-19 – 30 506.

Третий день подряд в Украине фиксируют рекордное количество заражений. Такие данные сообщает система мониторинга распространения инфекции аппарата СНБО Украины.

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За минувшие сутки также подтвердили еще 10 летальных случаев вследствие осложнений коронавирусной болезни, с начала эпидемии умерли 880 человек с диагнозом COVID-19 на территории Украины.

Зато выздоровели от болезни – 13 976 украинцев, из которых 409 за минувшие сутки.

COVID-19 в областях Украины 13 июня:

Черновицкая область – 3 869;

Киев – 3 838;

Львовская область – 2 658;

Ровненская область – 2 297;

Ивано-Франковская область – 1 695;

Закарпатская область – 1 583;

Тернопольская область – 1 403;

Харьковская область – 1 482;

Киевская область – 1 784;

Винницкая область – 1 369;

Волынская область – 1 354;

Одесская область – 1 081;

Днепропетровская область -990

Житомирская область – 1 032;

Кировоградская область -577;

Хмельницкая область – 544;

Запорожская область – 521;

Черкасская область -536;

Николаевская область – 320;

Черниговская область – 385;

Полтавская область – 278;

Донецкая область – 290;

Сумская область – 208;

Херсонская область – 179;

Луганская область – 56.

Внимание! В сводке отсутствуют данные с временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированной АР Крым и города Севастополя.