За минулу добу в Україні знову зафіксували рекордну кількість інфікувань коронавірусною хворобою – ще 753 випадки. Загальна кількість хворих на COVID-19 становить – 30 506.

Третій день поспіль в Україні фіксують рекордну кількість інфікувань. Такі дані повідомляє система моніторингу поширення інфекції апарату РНБО України.

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За минулу добу також підтвердили ще 10 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби, від початку епідемії померли 880 людей з діагнозом COVID-19 на території України.

Натомість одужали від недуги – 13 976 українців, з яких 409 за минулу добу.

COVID-19 в областях України 13 червня:

Чернівецька область – 3 869;

Київ – 3 838;

Львівська область – 2 658;

Рівненська область – 2 297;

Івано-Франківська область – 1695;

Закарпатська область – 1583;

Тернопільська область – 1403;

Харківська область – 1482 ;

Київська область – 1 784;

Вінницька область – 1369;

Волинська область – 1354;

Одеська область – 1081;

Дніпропетровська область –990

Житомирська область – 1032;

Кіровоградська область –577;

Хмельницька область – 544;

Запорізька область – 521;

Черкаська область –536;

Миколаївська область – 320;

Чернігівська область – 385;

Полтавська область – 278;

Донецька область – 290;

Сумська область – 208;

Херсонська область – 179;

Луганська область – 56.

Увага! У зведенні відсутні дані з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.