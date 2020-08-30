На Прикарпатті розгорнули додаткових шість лікарень для пацієнтів, заражених коронавірусом. Кількість інфікованих у регіоні стрімко зростає, тому відтепер їх лікуватимуть у медзакладах другої хвилі.

Відкриття шести додаткових лікарень для пацієнтів із COVID-19 дало можливість розгорнути ще 320 ліжок. Про це заявив виконувач обов'язків голови департаменту охорони здоров'я в Івано-Франківській області Володимир Дзьомбак у коментарі для "Суспільне Карпати".

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Протягом тижня ми додатково розгорнули ліжка в шести медичних закладах: богородчанська, коломийська інфекційна лікарня, снятинська, тлумацька, яремчанська, а також бурштинська лікарня,

– повідомив Дзьомбак.

Люди не дотримуються карантину

За словами Дзьомбака, ситуація в області ускладнилася тому, що жителі регіону не дотримуються карантинних умов, які мали б вберегти їх від коронавірусу.

27 серпня до червоної зони на Прикарпатті віднесли

Місто Івано-Франківськ;

Місто Калуш;

Місто Коломия;

Городенківський район Івано-Франківської області;

Косівський район Івано-Франківської області;

Тисменицький район Івано-Франківської області.

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