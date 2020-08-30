На Прикарпатті для заражених COVID-19 відкрили шість лікарень другої хвилі
На Прикарпатті розгорнули додаткових шість лікарень для пацієнтів, заражених коронавірусом. Кількість інфікованих у регіоні стрімко зростає, тому відтепер їх лікуватимуть у медзакладах другої хвилі.
Відкриття шести додаткових лікарень для пацієнтів із COVID-19 дало можливість розгорнути ще 320 ліжок. Про це заявив виконувач обов'язків голови департаменту охорони здоров'я в Івано-Франківській області Володимир Дзьомбак у коментарі для "Суспільне Карпати".
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Протягом тижня ми додатково розгорнули ліжка в шести медичних закладах: богородчанська, коломийська інфекційна лікарня, снятинська, тлумацька, яремчанська, а також бурштинська лікарня,
– повідомив Дзьомбак.
Люди не дотримуються карантину
За словами Дзьомбака, ситуація в області ускладнилася тому, що жителі регіону не дотримуються карантинних умов, які мали б вберегти їх від коронавірусу.
27 серпня до червоної зони на Прикарпатті віднесли
- Місто Івано-Франківськ;
- Місто Калуш;
- Місто Коломия;
- Городенківський район Івано-Франківської області;
- Косівський район Івано-Франківської області;
- Тисменицький район Івано-Франківської області.
Що відомо про коронавірус в Івано-Франківській області
- Станом на 30 серпня в Івано-Франківській області зафіксовано 9014 випадків зараження коронавірусом, +171 особа за добу.
- Від початку пандемії в Івано-Франківській області померли 214 осіб.
- Загалом, за час пандемії коронавірусу в Україні зафіксовано 119 тисяч випадків зараження коронавірусом, померли – 2 527 осіб, одужали – 56 734 осіб.
- Станом на ранок 30 серпня Україна зайняла 12 місце у світовому антирейтингу COVID-19.