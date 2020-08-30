На Прикарпатье развернули дополнительных шесть больниц для пациентов, зараженных коронавирусом. Количество инфицированных в регионе стремительно растет, поэтому отныне их будут лечить в медучреждениях второй волны.

Открытие шести дополнительных больниц для пациентов с COVID-19 позволило развернуть еще 320 коек. Об этом заявил исполняющий обязанности главы департамента здравоохранения в Ивано-Франковской области Владимир Дзембак в комментарии для "Суспильне Карпаты".

Обратите внимание Коломыя – в красной зоне, поскольку 500 "мужчин-молодцев" гуляют свадьба, и их не остановить, – мэр

В течение недели мы дополнительно развернули кровати в шести медицинских учреждениях: богородчанской, коломыйской инфекционной больнице, снятинской, тлумацкой, яремчанской, а также бурштынской больницах,

– сообщил Дзьомбак.

Люди не соблюдают карантин

По словам Дзембака, ситуация в области осложнилась тем, что жители региона не придерживаются карантинных условий, которые должны уберечь их от коронавируса.

27 августа к красной зоне на Прикарпатье отнесли

Город Ивано-Франковск;

Город Калуш;

Город Коломыя;

Городенковский район Ивано-Франковской области;

Косовский район Ивано-Франковской области;

Тисменицкий район Ивано-Франковской области.

Что известно о коронавирусе в Ивано-Франковской области