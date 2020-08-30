На Прикарпатье для зараженных COVID-19 открыли шесть больниц второй волны
На Прикарпатье развернули дополнительных шесть больниц для пациентов, зараженных коронавирусом. Количество инфицированных в регионе стремительно растет, поэтому отныне их будут лечить в медучреждениях второй волны.
Открытие шести дополнительных больниц для пациентов с COVID-19 позволило развернуть еще 320 коек. Об этом заявил исполняющий обязанности главы департамента здравоохранения в Ивано-Франковской области Владимир Дзембак в комментарии для "Суспильне Карпаты".
Обратите внимание Коломыя – в красной зоне, поскольку 500 "мужчин-молодцев" гуляют свадьба, и их не остановить, – мэр
В течение недели мы дополнительно развернули кровати в шести медицинских учреждениях: богородчанской, коломыйской инфекционной больнице, снятинской, тлумацкой, яремчанской, а также бурштынской больницах,
– сообщил Дзьомбак.
Люди не соблюдают карантин
По словам Дзембака, ситуация в области осложнилась тем, что жители региона не придерживаются карантинных условий, которые должны уберечь их от коронавируса.
27 августа к красной зоне на Прикарпатье отнесли
- Город Ивано-Франковск;
- Город Калуш;
- Город Коломыя;
- Городенковский район Ивано-Франковской области;
- Косовский район Ивано-Франковской области;
- Тисменицкий район Ивано-Франковской области.
Что известно о коронавирусе в Ивано-Франковской области
- По состоянию на 30 августа в Ивано-Франковской области зафиксировано 9014 случаев заражения коронавируса, +171 больной за сутки.
- С начала пандемии в Ивано-Франковской области умерли 214 человек.
- В целом, за время пандемии коронавируса в Украине зафиксировано 119 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерло – 2 527 человек, выздоровели – 56 734 человек.
- По состоянию на утро 30 августа Украина заняла 12 место в мировом антирейтинге COVID-19.