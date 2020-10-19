Міністерство охорони здоров'я попросило роботодавців організувати віддалену роботу українців. Усіх хто можуть працювати з дому, закликали працювати дистанційно.

Таку пропозицію озвучила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак під час брифінгу 19 жовтня, пише 24 канал.

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Ірина Микичак “Кожен роботодавець, кожен керівник фірми, підприємства має організовувати роботу своїх працівників у такий спосіб, щоби всі ті, хто можуть працювати у віддаленому доступі – працювали у віддаленому доступі”.

Крім того, у МОЗ рекомендували проводити будь-які зібрання з дотриманням дистанції, усіх вимог, які відповідають карантинним обмеженням.

Не потрібно зайвий раз збирати людей, не потрібно зайвий раз організовувати зустрічі, наради, зібрання в офлайн-режимі, тобто у "живому" форматі",

– додала Микичак.

До слова, в умовах загальнонаціонального карантину, до того, як в Україні ввели адаптивний карантин, багато українців працювали дистанційно. Втім, законодавство не повністю регулює режим віддаленої роботи.

Після послаблення карантину, значна частина роботодавців попросили працівників повернутись в офіси.

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