Працювати з дому і не ходити на наради, – МОЗ звернулось до роботодавців
Міністерство охорони здоров'я попросило роботодавців організувати віддалену роботу українців. Усіх хто можуть працювати з дому, закликали працювати дистанційно.
Таку пропозицію озвучила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак під час брифінгу 19 жовтня, пише 24 канал.
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Крім того, у МОЗ рекомендували проводити будь-які зібрання з дотриманням дистанції, усіх вимог, які відповідають карантинним обмеженням.
Не потрібно зайвий раз збирати людей, не потрібно зайвий раз організовувати зустрічі, наради, зібрання в офлайн-режимі, тобто у "живому" форматі",
– додала Микичак.
До слова, в умовах загальнонаціонального карантину, до того, як в Україні ввели адаптивний карантин, багато українців працювали дистанційно. Втім, законодавство не повністю регулює режим віддаленої роботи.
Після послаблення карантину, значна частина роботодавців попросили працівників повернутись в офіси.
Коротко про COVID-19 в Україні наразі
- В державі складна епідеміологічна ситуація, захворюваність значно зросла, щодня в Україні реєструють 5-6 тисяч випадків інфікувань.
- Загалом з початку епідемії захворіло на коронавірус 303 368 українців, 126 489 осіб одужали, 5 637 – померли від ускладнень.
- Станом на 19 жовтня від COVID-19 продовжують лікуватись 171 476 людей.
- У МОЗ вирішили залучити додаткових медичних працівників до лікування хворих на коронавірусну інфекцію.