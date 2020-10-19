Министерство здравоохранения попросило работодателей организовать удаленную работу украинцам. Всех, кто могут работать из дома, призывали работать дистанционно.

Такое предложение озвучила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время брифинга 19 октября, пишет 24 канал.

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Ирина Микичак "Каждый работодатель, каждый руководитель фирмы, предприятия должен организовывать работу своих сотрудников таким образом, чтобы все те, кто могут работать в удаленном доступе – работали в удаленном доступе".

Кроме того, в Минздраве рекомендовали проводить любые собрания с соблюдением дистанции, всех требований, которые соответствуют карантинным ограничениям.

Не нужно лишний раз собирать людей, не нужно лишний раз организовывать встречи, совещания, собрания в офлайн-режиме, то есть в "живом" формате",

– добавила Микичак.

К слову, в условиях общенационального карантина, до того, как в Украине ввели адаптивный карантин, много украинцев работали дистанционно. Впрочем, законодательство не полностью регулирует режим удаленной работы.

После ослабления карантина, значительная часть работодателей попросили работников вернуться в офисы.

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