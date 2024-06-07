Дослідженням займалися вчені Університету штату Теннессі, США, вони провели метааналіз 32 статей на тему статевих інфекцій та виявили, що більшість людей вважають за краще мовчати про свій стан.

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Нове дослідження ІПСШ

Огляд включав роботи, пов'язані з венеричними захворюваннями, такими як хламідіоз, гонорея, трихомоніаз, герпес, вірус папіломи людини та інші бактеріальні, вірусні та паразитарні ІПСШ. ВІЛ-інфекцію виключили з аналізу, оскільки її вже дослідили в інших дослідженнях.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, майже в кожного п'ятого жителя США у певний момент життя було статеве захворювання. Всесвітня організація охорони здоров'я також відзначає збільшення кількості випадків сифілісу, гонореї та інших ІПСШ.

Чому люди не говорять про свій діагноз

Попри рекомендації медиків щодо використання профілактичних засобів та інформування партнера про випадки інфекції, результати огляду показують, що багато людей ігнорують ці поради.

Як показав аналіз, перспектива розповісти про хворобу викликала у людей з ІПСШ негативні емоції. Наприклад, як привід не повідомляти про захворювання згадувався страх реакції партнера, страх втратити його і бути кинутим. Серед інших причин фігурувала думка, що презерватив досить надійно захищає від передачі інфекції, і переконаність у відсутності зобов'язань перед випадковими партнерами.

За даними дослідження, лише близько половини людей, які страждають на ІПСШ, готові попередити партнера про свій діагноз до статевого акту.

Мотиви, які надихали людей зізнатися в статевій інфекції, включали почуття любові та морального обов'язку перед партнером, а також рівень близькості та серйозності їхніх стосунків.

Значення дослідження

Висновки огляду свідчать про брак знань людей про сексуальне здоров'я. Наприклад, більшість людей з герпесом вважали, що відсутність симптомів та профілактика (використання презервативів чи ліків) забезпечують повну безпеку партнера, і тому вони вирішували не повідомляти про діагноз.

Автори заявляють, що їхні висновки наголошують на необхідності безперервної та всебічної освіти про сексуальне здоров'я протягом усього життя. Дослідники також закликають органи охорони здоров'я активніше інформувати громадськість, у тому числі молодь, про статеві інфекції та їх поширення.