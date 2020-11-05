В Україні варто зважати не лише на кількість випадків захворювання на COVID-19, але й на швидкість зараження. У тих областях, де є критична ситуація за динамікою зростання, треба вводити жорсткі обмеження.

В Україні рівень смертності через COVID-19 спричинений збільшенням кількості нових випадків захворювання. Про це повідомив дослідник Київської школи економіки Юрій Ганиченко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, якщо кількість тестувань збільшиться у 2 рази, то відповідно й кількість виявлених випадків зросте у стільки ж разів.

Показник виявлених випадків, який ми бачимо щодня, залежить від багатьох факторів, що можуть постійно змінюватися,

– заявив експерт.

Який приріст хворих у лікарнях

Як зазначив Ганиченко, якщо у лікарні зайнято більше ніж 75% ліжок, тоді варто говорити про критичне навантаження. За його словами, всередині жовтня 2020 року в Україні була тільки 5 частина таких лікарень. Наприкінці місяця – вже 4 частина. Водночас на початку листопада заповненість лікарняних ліжок становила 3 частину від загальної кількості. Експерт заявив, що через це критичне навантаження на систему охорони здоров'я зростає.

Зверніть увагу! Від початку пандемії в Україні виявили 430 467 хворих на коронавірус. З них одужали – 184 782 особи, а померли – 7924. Детальніше про захворюваність на COVID-19 – читайте тут.

Карантин вихідного дня

На думку Ганиченка, наразі в Україні варто вводити комплексні карантинні обмеження не вибірково, а по всій території країни. Як він зазначив, це допоможе стримувати поширення захворювання. Головною ціллю наразі є стримування хвороби й зменшення контактів.

Довідка. Через зростання кількості хворих на COVID-19 у Міністерстві охорони здоров'я замислились про введення більш жорстких обмежень. Зокрема, пропонують запровадити карантин вихідного дня. Детальніше про це – читайте тут.

Експерт припустив, що карантин вихідного дня має сенс вже тоді, коли в країні буде адаптивний карантин. За його словами, такі обмеження можна залишити в областях з помірним зростанням хворих.

Чому треба покладатися на досвід Німеччини

Ганиченко заявив, що у Німеччині не чекають, поки почнеться стрімке зростання хворих на коронавірус. Країна завчасно ввела превентивні заходи, які допомагають стримувати поширення хвороби.

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Натомість в Україні, на його думку, кількість інфікованих коронавірусом є досить великою у всіх частинах країни. Як зазначив експерт, наразі є лише 5 областей, у яких захворюваність зростає помірно. В інших регіонах інфікування є достатньо стрімким. Ганиченко додав, що це треба зупиняти, бо смертність збільшується через велику кількість випадків захворювання.



Які обмеження сьогодні діють у карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу