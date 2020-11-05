В Украине следует учитывать не только количество случаев заболевания COVID-19, но и скорость заражения. В тех областях, где критическая ситуация по динамике роста, надо вводить жесткие ограничения.

В Украине уровень смертности из-за COVID-19 вызван увеличением количества новых случаев заболевания. Об этом сообщил исследователь Киевской школы экономики Юрий Ганиченко в эфире 24 канала.

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По его словам, если количество тестирований увеличится в 2 раза, то соответственно и количество выявленных случаев возрастет во столько же раз.

Показатель выявленных случаев, который мы видим каждый день, зависит от многих факторов, которые могут постоянно меняться,

– заявил эксперт.

Какой прирост больных в больницах

Как отметил Ганиченко, если в больнице занято более 75% коек, тогда стоит говорить о критической нагрузке. По его словам, в середине октября 2020 года в Украине была только 5 часть таких больниц. В конце месяца – уже 4 часть. В то же время в начале ноября заполненность больничных коек составляла 3 часть от общего количества. Эксперт заявил, что из-за этого критическая нагрузка на систему здравоохранения растет.

Обратите внимание! С начала пандемии в Украине обнаружили 430 467 зараженных. Из них выздоровели – 184 782, а умерли – 7 924. Подробнее о заболеваемости COVID-19 – читайте здесь.

Карантин выходного дня

По мнению Ганиченко, сейчас в Украине стоит вводить комплексные карантинные ограничения не выборочно, а по всей территории страны. Как он отметил, это поможет сдерживать распространение заболевания. Главной целью сейчас является сдерживание болезни и уменьшение контактов.

Справка. Из-за роста количества больных COVID-19 в Министерстве здравоохранения задумались о введении более жестких ограничений. В частности, предлагается ввести карантин выходного дня. Подробнее об этом – читайте здесь.

Эксперт предположил, что карантин выходного дня имеет смысл уже тогда, когда в стране будет адаптивный карантин. По его словам, такие ограничения можно оставить в областях с умеренным ростом больных.

Почему надо полагаться на опыт Германии

Ганиченко заявил, что в Германии не ждут, пока начнется стремительный рост больных коронавирусом. Страна заблаговременно ввела превентивные меры, которые помогают сдерживать распространение болезни.

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Зато в Украине, по его мнению, количество инфицированных коронавирусом достаточно большое во всех частях страны. Как отметил эксперт, сейчас есть только 5 областей, в которых заболеваемость растет умеренно. В других регионах инфицирование достаточно стремительное. Ганиченко добавил, что это надо останавливать, потому что смертность увеличивается из-за большого количества случаев заболевания.



Какие ограничения сегодня действуют в карантинных зонах / Инфографика 24 канала