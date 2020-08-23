Всесвітня організація охорони здоров'я оновила рекомендації щодо носіння захисних масок дітьми. Відтак, експерти ВООЗ не рекомендують носити маски дітям віком від п'яти до 12 років, бо вони не можуть самостійно використовувати їх належним чином.

Натомість дітям старшим 12-річного віку потрібно використовувати маски так само, як і дорослим. Про це повідомляє DW із посиланням на ВООЗ.

Актуально ВООЗ назвала терміни, коли закінчиться пандемія коронавірусу

Втім, в деяких ситуаціях, коли дотримання дистанції не є можливим, діти до 12 років можуть вдягати маски.

Носіння масок дітьми: які чинники треба враховувати

поширення вірусу в районі проживання дитини;

здатність дитини безпечно і належно використовувати маску;

доступ до масок, а також заміна масок у школах та службах по догляду за дітьми;

потенційний вплив носіння маски на навчання та психосоціальний розвиток;

конкретні умови та взаємодії у дитини з іншими людьми, які перебувають у зоні ризику до коронавірусу.

При цьому у ВООЗ наголошують, що пластикові екрани забезпечують менший захист, ніж медичні захисні маски.

Як правильно носити медичну маску

Маска повинна закривати рот, ніс і підборіддя. Переконайтеся, що маска сидить на обличчі щільно.

Намагайтеся не торкатися маски, коли використовуєте її. Якщо ви доторкнулися до неї, помийте руки водою з милом або протріть їх антисептиком.

Замініть маску на нову, якщо вона стала вологою. Не використовуйте вдруге одноразові маски.

Коли знімаєте маску, тримайтеся за зав’язки, не торкайтеся її передньої частини. Викиньте маску в кошик, який потім можна щільно закрити. Далі помийте руки водою з милом або протріть їх антисептиком.

Радимо ознайомитись Як правильно носити маску у спеку: поради



Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу