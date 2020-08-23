Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации относительно ношения защитных масок детьми. Следовательно, эксперты ВОЗ не рекомендуют носить маски детям в возрасте от пяти до 12 лет, потому что они не могут самостоятельно использовать их должным образом.

Зато детям старше 12-летнего возраста нужно использовать маски так же, как и взрослым. Об этом сообщает DW со ссылкой на ВОЗ.

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Впрочем, в некоторых ситуациях, когда соблюдение дистанции не представляется возможным, дети до 12 лет могут надевать маски.

Ношение масок детьми: какие факторы надо учитывать

распространение вируса в районе проживания ребенка;

способность ребенка безопасно и надлежащим образом использовать маску;

доступ к маскам, а также замена масок в школах и службах по уходу за детьми;

потенциальное воздействие ношения маски на обучение и психосоциальное развитие;

конкретные условия и взаимодействия у ребенка с другими людьми, которые находятся в зоне риска к коронавирусу.

При этом в ВОЗ отмечают, что пластиковые экраны обеспечивают меньшую защиту, чем медицинские защитные маски.

Как правильно носить медицинскую маску

Маска должна закрывать рот, нос и подбородок. Убедитесь, что маска сидит на лице плотно.

Старайтесь не касаться маски, когда используете ее. Если вы прикоснулись к ней, помойте руки с мылом или протрите их антисептиком.

Замените маску на новую, если она стала влажной. Не используйте вторично одноразовые маски.

Когда снимаете маску, держитесь за завязки, не прикасайтесь к ее передней части. Выбросьте маску в корзину, которую затем нужно плотно закрыть. Далее помойте руки с мылом или протрите их антисептиком.

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