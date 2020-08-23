Нужно ли детям носить маски от коронавируса: ВОЗ обновила рекомендации
Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации относительно ношения защитных масок детьми. Следовательно, эксперты ВОЗ не рекомендуют носить маски детям в возрасте от пяти до 12 лет, потому что они не могут самостоятельно использовать их должным образом.
Зато детям старше 12-летнего возраста нужно использовать маски так же, как и взрослым. Об этом сообщает DW со ссылкой на ВОЗ.
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Впрочем, в некоторых ситуациях, когда соблюдение дистанции не представляется возможным, дети до 12 лет могут надевать маски.
Ношение масок детьми: какие факторы надо учитывать
- распространение вируса в районе проживания ребенка;
- способность ребенка безопасно и надлежащим образом использовать маску;
- доступ к маскам, а также замена масок в школах и службах по уходу за детьми;
- потенциальное воздействие ношения маски на обучение и психосоциальное развитие;
- конкретные условия и взаимодействия у ребенка с другими людьми, которые находятся в зоне риска к коронавирусу.
При этом в ВОЗ отмечают, что пластиковые экраны обеспечивают меньшую защиту, чем медицинские защитные маски.
Как правильно носить медицинскую маску
- Маска должна закрывать рот, нос и подбородок. Убедитесь, что маска сидит на лице плотно.
- Старайтесь не касаться маски, когда используете ее. Если вы прикоснулись к ней, помойте руки с мылом или протрите их антисептиком.
- Замените маску на новую, если она стала влажной. Не используйте вторично одноразовые маски.
- Когда снимаете маску, держитесь за завязки, не прикасайтесь к ее передней части. Выбросьте маску в корзину, которую затем нужно плотно закрыть. Далее помойте руки с мылом или протрите их антисептиком.
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Как пользоваться маской против коронавируса / Инфографика 24 канала