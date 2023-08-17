Щітки для інтимної гігієни

Важко пояснювати, чому щітки для піхви – поганий варіант, бо це настільки абсурдно і суперечить будь-якій логіці, що складно підібрати слова. Але насамперед всі мають розуміти, що чутлива слизова оболонка точно відреагує на щетину щітки подразненням, а якщо натиснути сильніше, можна її пошкодити і збільшити ризик інфекції.

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Тому не робіть так! Інтимна гігієна має бути ніжною, а тертя щіткою точно не відповідає цьому критерію.

Також на відео блогерка розповідає про запах і нібито щітка допоможе його позбутись. Але виділення з піхви у нормі мають кислуватий аромат – це результат життєдіяльності нормальної мікрофлори. Його точно не варто ні соромитися, ні боятися. Якщо бактерій багато, він може ставати трохи відчутнішим – це теж нормально.

Але якщо запах стає сильним, з'являється дискомфорт і виділення змінюють колір – це ознака інфекції і щітка вам точно не допоможе. У цьому випадку треба звернутися до лікаря. Він може зробити мазок на визначення складу мікрофлори піхви та за його результатами визначити тактику лікування.

А перед тим як описати правильний догляд, згадаємо про інші поширенні помилки жіночої інтимної гігієни.



Скриншот реклами щіток для піхви

Спринцювання

Спринцювання – це промивання внутрішньої частини піхви водою чи розчинами. Досі існує міф, що така процедура допомагає краще очистити інтимну зону і позбутися запахів, але лікарі не рекомендують спринцюватись.

Спринцювання "змиває" мікроорганізми, які живуть у піхві, і порушує кислотно-лужний баланс. Такі зміни створюють середовище, в якому можуть рости шкідливі бактерії. Це може призвести до молочниці або бактеріального вагінозу.

Серветки для інтимної гігієни

Виробники серветок для інтимної гігієни заявляють, що їх можна використовувати будь-де, вони допоможуть освіжитися і позбутися неприємного запаху. На перший погляд, це схоже на правду: вологі серветки і справді приносять почуття свіжості, особливо якщо їхній аромат вам подобається. Але вони можуть порушити природний баланс мікрофлори піхви внаслідок дії хімічних речовин у складі.

Є ситуації, коли жінка не може прийняти ванну чи душ, а помити інтимну зону просто потрібно. У таких випадках замість серветок можна скористатися змоченою у воді чистою тканиною чи туалетним папером. Можете заздалегідь підготувати невеликий флакончик води із пульверизатором. Воду розпорошуйте на вульву, а потім акуратно протирайте туалетним папером.

Правильна інтимна гігієна

Фахівці радять мити зовнішні статеві органи чистою теплою водою з невеликою кількістю м'якого мила. При цьому для догляду за інтимною зоною необов'язково купувати спеціальний дорогий засіб. Достатньо підібрати м'яке рідке мило без ароматів. Щоправда, у жінок з чутливою шкірою або вагінальними інфекціями навіть таке мило (так, мило, не щітка!) може спричинити сухість та подразнення.

Більшість роботи з очищення піхви відбувається природним шляхом завдяки трьом властивостям: природним виділенням, підтримці рівня кислотності та балансу власної мікрофлори.

У піхві від природи підтримується кисле середовище з рівнем pH від 3,5 до 4,5. Це дозволяє існувати величезній кількості бактерій, набір яких індивідуальний для кожної жінки, але може змінюватися в залежності від фази менструального циклу, віку та інших факторів.

Якщо порушити природну мікрофлору, рівень кислотності піхви знизиться – це може викликати вагінальні інфекції і щітка точно буде лише цьому сприяти.