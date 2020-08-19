У світі кількість випадків захворювання на COVID-19 сягнула 22 мільйони. Попри це, у ВООЗ заявили, що до колективного імунітету людству ще далеко.

Про це пише гонконзька South China Morning Post.

Читайте також В 6 областях розгортають додаткові лікарні: кількість важких випадків COVID-19 зросла

Вчені вважають, що принаймні 70% населення повинні мати антитіла до хвороби для уникнення нових серйозних спалахів.

Разом з тим, більшість досліджень свідчать про те, що імунітет у тій чи іншій формі мають всього від 10 до "оптимістичних" 20% населення планети.

Заява ВООЗ прозвучала на тлі 22 мільйонів випадків та понад 780 тисяч пов'язаних із коронавірусом смертей.

Від початку пандемії у світі виявили 22 161 977 інфікованих SARS-CoV-2. Натомість 14 130 918 пацієнтів одужали. Але 781 481 хворий померли від ускладнень.

Найбільше хворих виявили у США – 5 482 823.