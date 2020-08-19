Попри те, що у світі 22 мільйони хворих, до колективного імунітету ще далеко, – ВООЗ
У світі кількість випадків захворювання на COVID-19 сягнула 22 мільйони. Попри це, у ВООЗ заявили, що до колективного імунітету людству ще далеко.
Про це пише гонконзька South China Morning Post.
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Вчені вважають, що принаймні 70% населення повинні мати антитіла до хвороби для уникнення нових серйозних спалахів.
Разом з тим, більшість досліджень свідчать про те, що імунітет у тій чи іншій формі мають всього від 10 до "оптимістичних" 20% населення планети.
Заява ВООЗ прозвучала на тлі 22 мільйонів випадків та понад 780 тисяч пов'язаних із коронавірусом смертей.
Найбільше хворих виявили у США – 5 482 823.
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