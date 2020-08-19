В мире количество случаев заболевания COVID-19 достигла 22 миллионов. Несмотря на это, в ВОЗ заявили, что до коллективного иммунитета человечеству еще далеко.

Об этом пишет гонконгская South China Morning Post.

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Ученые считают, что по крайней мере 70% населения должны иметь антитела к болезни во избежание новых серьезных вспышек.

Вместе с тем, большинство исследований свидетельствуют о том, что иммунитет в той или иной форме имеют всего от 10 до "оптимистических" 20% населения планеты.

Заявление ВОЗ прозвучало на фоне 22 миллионов случаев и более 780 тысяч связанных с коронавирусом смертей.

С начала пандемии в мире обнаружили 22 161 977 инфицированных SARS-CoV-2. В то же время 14 130 918 пациентов выздоровели. А 781 481 больной умерли от осложнений.

Больше всего больных обнаружили в США – 5 482 823.