Несмотря на то, что в мире 22 миллиона больных, до коллективного иммунитета еще далеко, – ВОЗ
В мире количество случаев заболевания COVID-19 достигла 22 миллионов. Несмотря на это, в ВОЗ заявили, что до коллективного иммунитета человечеству еще далеко.
Об этом пишет гонконгская South China Morning Post.
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Ученые считают, что по крайней мере 70% населения должны иметь антитела к болезни во избежание новых серьезных вспышек.
Вместе с тем, большинство исследований свидетельствуют о том, что иммунитет в той или иной форме имеют всего от 10 до "оптимистических" 20% населения планеты.
Заявление ВОЗ прозвучало на фоне 22 миллионов случаев и более 780 тысяч связанных с коронавирусом смертей.
Больше всего больных обнаружили в США – 5 482 823.