Понад 3 тисячі хворих за добу: COVID-19 в Україні набирає обертів
За минулу добу на коронавірусну недугу захворіли 3 144 мешканців України. Це рекордний показник з часу початку епідемії. Найбільше нових хворих виявили у місті Київ – 404.
Такі дані станом на 11 вересня згідно з системою моніторингу поширення пандемії РНБО України, пише 24 канал.
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Від початку пандемії в Україні коронавірусну хворобу підтвердили у 148 756 людей. Відомо про 3 076 смертей внаслідок ускладнень чи супутніх захворювань, 53 з яких зареєстрували за минулу добу.
Натомість видужали від учора 1 128 пацієнтів з діагнозом COVID-19, таким чином 67 тисяч 5 людей наразі побороли коронавірусну хворобу.
Дані про коронавірус в областях України 11 вересня
- Львівська область – 16 626 (+174);
- Київ – 16 523 (+404);
- Харківська область – 12 112 (+280);
- Чернівецька область 11 847 (+132);
- Івано-Франківська область – 10 953 (+151);
- Рівненська область – 10 217 (+144);
- Одеська область – 7 157 (+283);
- Закарпатська область – 8 453 (+94);
- Тернопільська область – 8 377 (+302);
- Київська область – 6 648 (+94);
- Волинська область – 6 161 (+69);
- Вінницька область – 4 690 (+84);
- Житомирська область – 4 055 (+117);
- Хмельницька область – 3 695 (+198);
- Дніпропетровська область – 3 093 (+81);
- Чернігівська область – 2 574 (+29);
- Черкаська область – 2 294 (+117);
- Сумська область – 2 229 (+42);
- Запорізька область – 2 136 (+55);
- Донецька область – 1 942 (+90);
- Миколаївська область – 1 851 (+85);
- Полтавська область – 1 130 (+61);
- Кіровоградська область – 885 (+11);
- Херсонська область – 576 (+18);
- Луганська область – 532 (+29).
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