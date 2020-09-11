За минулу добу на коронавірусну недугу захворіли 3 144 мешканців України. Це рекордний показник з часу початку епідемії. Найбільше нових хворих виявили у місті Київ – 404.

Такі дані станом на 11 вересня згідно з системою моніторингу поширення пандемії РНБО України, пише 24 канал.

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Від початку пандемії в Україні коронавірусну хворобу підтвердили у 148 756 людей. Відомо про 3 076 смертей внаслідок ускладнень чи супутніх захворювань, 53 з яких зареєстрували за минулу добу.

Натомість видужали від учора 1 128 пацієнтів з діагнозом COVID-19, таким чином 67 тисяч 5 людей наразі побороли коронавірусну хворобу.

Дані про коронавірус в областях України 11 вересня

Львівська область – 16 626 (+174);

Київ – 16 523 (+404);

Харківська область – 12 112 (+280);

Чернівецька область 11 847 (+132);

Івано-Франківська область – 10 953 (+151);

Рівненська область – 10 217 (+144);

Одеська область – 7 157 (+283);

Закарпатська область – 8 453 (+94);

Тернопільська область – 8 377 (+302);

Київська область – 6 648 (+94);

Волинська область – 6 161 (+69);

Вінницька область – 4 690 (+84);

Житомирська область – 4 055 (+117);

Хмельницька область – 3 695 (+198);

Дніпропетровська область – 3 093 (+81);

Чернігівська область – 2 574 (+29);

Черкаська область – 2 294 (+117);

Сумська область – 2 229 (+42);

Запорізька область – 2 136 (+55);

Донецька область – 1 942 (+90);

Миколаївська область – 1 851 (+85);

Полтавська область – 1 130 (+61);

Кіровоградська область – 885 (+11);

Херсонська область – 576 (+18);

Луганська область – 532 (+29).

Увага: Дані з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя відсутні.