Свыше 3 тысяч больных за сутки: COVID-19 в Украине набирает обороты
За минувшие сутки коронавирусным недугом заболели 3 144 жителя Украины. Это рекордный показатель со времени начала эпидемии. Больше всего новых больных обнаружили в городе Киев – 404.
Таковы данные по состоянию на 11 сентября согласно системе мониторинга распространения пандемии СНБО Украины, пишет 24 канал.
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С начала пандемии в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 148 756 человек. Известно о 3 076 смертях вследствие осложнений или сопутствующих заболеваний, 53 из которых зарегистрировали за минувшие сутки.
Между тем выздоровели со вчерашнего дня 1 128 пациентов с диагнозом COVID-19, таким образом, 67 тысяч 5 человек уже побороли коронавирусную болезнь.
Данные о коронавирусе в областях Украины 11 сентября
- Львовская область – 16 626 (+174);
- Киев – 16 523 (+404);
- Харьковская область – 12 112 (+280);
- Черновицкая область – 11 847 (+132);
- Ивано-Франковская область – 10 953 (+151);
- Ровненская область – 10 217 (+144);
- Одесская область – 7 157 (+283);
- Закарпатская область – 8 453 (+94);
- Тернопольская область – 8 377 (+302);
- Киевская область – 6 648 (+94);
- Волынская область – 6 161 (+69);
- Винницкая область – 4 690 (+84);
- Житомирская область – 4 055 (+117);
- Хмельницкая область – 3 695 (+198);
- Днепропетровская область – 3 093 (+81);
- Черниговская область – 2 574 (+29);
- Черкасская область – 2 294 (+117);
- Сумская область – 2 229 (+42);
- Запорожская область – 2 136 (+55);
- Донецкая область – 1 942 (+90);
- Николаевская область – 1 851 (+85);
- Полтавская область – 1 130 (+61);
- Кировоградская область – 885 (+11);
- Херсонская область – 576 (+18);
- Луганская область – 532 (+29).
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