За минувшие сутки коронавирусным недугом заболели 3 144 жителя Украины. Это рекордный показатель со времени начала эпидемии. Больше всего новых больных обнаружили в городе Киев – 404.

Таковы данные по состоянию на 11 сентября согласно системе мониторинга распространения пандемии СНБО Украины, пишет 24 канал.

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С начала пандемии в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 148 756 человек. Известно о 3 076 смертях вследствие осложнений или сопутствующих заболеваний, 53 из которых зарегистрировали за минувшие сутки.

Между тем выздоровели со вчерашнего дня 1 128 пациентов с диагнозом COVID-19, таким образом, 67 тысяч 5 человек уже побороли коронавирусную болезнь.

Данные о коронавирусе в областях Украины 11 сентября

Львовская область – 16 626 (+174);

Киев – 16 523 (+404);

Харьковская область – 12 112 (+280);

Черновицкая область – 11 847 (+132);

Ивано-Франковская область – 10 953 (+151);

Ровненская область – 10 217 (+144);

Одесская область – 7 157 (+283);

Закарпатская область – 8 453 (+94);

Тернопольская область – 8 377 (+302);

Киевская область – 6 648 (+94);

Волынская область – 6 161 (+69);

Винницкая область – 4 690 (+84);

Житомирская область – 4 055 (+117);

Хмельницкая область – 3 695 (+198);

Днепропетровская область – 3 093 (+81);

Черниговская область – 2 574 (+29);

Черкасская область – 2 294 (+117);

Сумская область – 2 229 (+42);

Запорожская область – 2 136 (+55);

Донецкая область – 1 942 (+90);

Николаевская область – 1 851 (+85);

Полтавская область – 1 130 (+61);

Кировоградская область – 885 (+11);

Херсонская область – 576 (+18);

Луганская область – 532 (+29).

Внимание: данные с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также из аннексированных АР Крым и города Севастополя отсутствуют.