За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 3 627 людей, відомо також, що померли внаслідок ускладненого перебігу захворювання 69 людей.

Видужали за минулу добу 1 797 хворих. Нові дані згідно з системою моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України, пише 24 канал.

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Від початку епідемії коронавірусну інфекцію підтвердили у 204 тисяч 932 українців. Загалом внаслідок ускладнень чи супутніх захворювань померли 4 605 пацієнтів.

Натомість одужати вдалось 90 250 людям, які інфікувалися коронавірусною інфекцією.

Станом на 29 вересня активними хворими в Україні залишається 110 617 людей, вони продовжують своє лікування стаціонарно чи вдома.

Статистика поширення коронавірусу по областях:

Київ – 22 559 (+416);

Львівська область – 20 085 (+169)

Харківська область – 18 129 (+426);

Чернівецька область – 14 280 (+167);

Івано-Франківська область – 13 577 (+132);

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