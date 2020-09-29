Захворюваність знову висока: COVID-19 в областях України
За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 3 627 людей, відомо також, що померли внаслідок ускладненого перебігу захворювання 69 людей.
Видужали за минулу добу 1 797 хворих. Нові дані згідно з системою моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України, пише 24 канал.
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Від початку епідемії коронавірусну інфекцію підтвердили у 204 тисяч 932 українців. Загалом внаслідок ускладнень чи супутніх захворювань померли 4 605 пацієнтів.
Натомість одужати вдалось 90 250 людям, які інфікувалися коронавірусною інфекцією.
Станом на 29 вересня активними хворими в Україні залишається 110 617 людей, вони продовжують своє лікування стаціонарно чи вдома.
Статистика поширення коронавірусу по областях:
- Київ – 22 559 (+416);
- Львівська область – 20 085 (+169)
- Харківська область – 18 129 (+426);
- Чернівецька область – 14 280 (+167);
- Івано-Франківська область – 13 577 (+132);
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