За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 3 627 человек, известно также, что умерли в результате осложненного течения заболевания 69 человек.

Новые данные согласно системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины, пишет 24 канал.

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С начала эпидемии коронавирусную инфекцию подтвердили у 204 тысяч 932 украинцев. Всего в результате осложнений или сопутствующих заболеваний умерли 4 605 пациентов.

Зато выздороветь удалось 90 250 людям, которые инфицировались коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 29 сентября активными больными в Украине остаются 110 617 человек, они продолжают свое лечение стационарно или дома.

Статистика распространения коронавируса по областям: