Более 3 тысяч больных и 69 смертей: COVID-19 в областях Украины
За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 3 627 человек, известно также, что умерли в результате осложненного течения заболевания 69 человек.
Новые данные согласно системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины, пишет 24 канал.
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С начала эпидемии коронавирусную инфекцию подтвердили у 204 тысяч 932 украинцев. Всего в результате осложнений или сопутствующих заболеваний умерли 4 605 пациентов.
Зато выздороветь удалось 90 250 людям, которые инфицировались коронавирусной инфекцией.
По состоянию на 29 сентября активными больными в Украине остаются 110 617 человек, они продолжают свое лечение стационарно или дома.
Статистика распространения коронавируса по областям:
- Киев – 22 559 (+416);
- Львовская область – 20 085 (+169)
- Харьковская область – 18 129 (+426);
- Черновицкая область – 14 280 (+167);
- Ивано-Франковская область – 13 577 (+132);
- Одесская область – 13 350 (+271);
- Тернопольская область – 13 303 (+164);
- Ровненская область – 13 302 (+157);
- Закарпатская область – 9 735 (+81);
- Киевская область – 8 996 (+142);
- Волынская область – 7 911 (136);
- Винницкая область – 6 062 (+88);
- Житомирская область – 5 826 (+47);
- Хмельницкая область – 5 896 (+149);
- Днепропетровская область – 5 551 (+200);
- Черниговская область – 4 099 (+103);
- Сумская область – 4 008 (+195);
- Запорожская область – 3 895 (+122);
- Черкасская область – 3 881 (+122);
- Донецкая область – 3 132 (+86);
- Николаевская область – 3 074 (+63);
- Полтавская область – 2 107 (+135);
- Кировоградская область – 1 090 (+13);
- Херсонская область – 1 084 (+22);
- Луганская область – 1 000 (+21);
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