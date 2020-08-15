Від учора в Україні захворіли 1 847 українців, загальна кількість інфікованих таким чином зросла до 89 719. За минулу добу померли 33 хворих, видужали – 633.

Дані опублікували на сайті моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє 24 канал. Читайте також У світі кількість інфікованих COVID-19 перевищила 21 мільйон Від початку пандемії видужали від коронавірусного захворювання 47 430 мешканців України. Попри це, не змогли побороти інфекцію 2 044 хворих. Поширення коронавірусу в областях Львівська область – 11 824 (+166);

Київ – 10 392 (+232);

Рівненська область – 7 433 (+107);

Чернівецька область – 7 434 (+170);

Закарпатська область – 6 170 (+90);

Івано-Франківська область – 6 468 (+148);

Волинська область – 4 590 (+61);

Київська область – 4 495 (+66);

Харківська область – 5 837 (+254);

Одеська область – 4 871 (+139);

Тернопільська область – 3 635 (+97);

Вінницька область – 3 175 (+46);

Житомирська область – 2 377 (+44);

Дніпропетровська область – 1 699 (+41);