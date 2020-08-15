Понад 1800 випадків: в Україні стрімко росте захворюваність на COVID-19
Від учора в Україні захворіли 1 847 українців, загальна кількість інфікованих таким чином зросла до 89 719. За минулу добу померли 33 хворих, видужали – 633.
Дані опублікували на сайті моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє 24 канал.
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Від початку пандемії видужали від коронавірусного захворювання 47 430 мешканців України. Попри це, не змогли побороти інфекцію 2 044 хворих.
Поширення коронавірусу в областях
- Львівська область – 11 824 (+166);
- Київ – 10 392 (+232);
- Рівненська область – 7 433 (+107);
- Чернівецька область – 7 434 (+170);
- Закарпатська область – 6 170 (+90);
- Івано-Франківська область – 6 468 (+148);
- Волинська область – 4 590 (+61);
- Київська область – 4 495 (+66);
- Харківська область – 5 837 (+254);
- Одеська область – 4 871 (+139);
- Тернопільська область – 3 635 (+97);
- Вінницька область – 3 175 (+46);
- Житомирська область – 2 377 (+44);
- Дніпропетровська область – 1 699 (+41);
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