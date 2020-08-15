Со вчерашнего дня в Украине заболели 1 847 украинцев, увеличив общее количество инфицированных до 89 719.

Данные опубликовали на сайте мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, сообщает 24 канал.

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За сутки болезнь унесла жизни 33 инфицированных COVID-19. Всего в Украине с начала пандемии умерли 2 044 человека.

Количество выздоровевших достигло 47 430 больных. В течение суток количество тех, кто поборол коронавирус, выросло на 633 человека.