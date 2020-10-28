У Польщі за добу виявили 18 820 хворих на коронавірус
У Польщі реєструють рекордні випадки інфікування коронавірусною інфекцією. Загалом з початку епідемії у країні виявили 299 049 людей з позитивним тестом на COVID-19.
Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення коронавірусної інфекції, створеної Апаратом РНБО України.
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Загалом у Польщі підтвердили 299 049 випадків інфікування коронавірусом. На жаль, 4 849 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних COVID-19. За минулу добу зафіксовано ще 234 летальних випадків.
З позитивних новин – 123 504 осіб одужали від коронавірусу.
За добу виявили 18 820 випадків зараження. Попередній денний рекорд інфікування був зафіксований 27 жовтня – 16 300 хворих.
Найбільше випадків підтверджено у Великопольському воєводстві (адміністративний центр Познань) – 2885, Мазовецькому (Варшава) – 2644, Малопольському (Краків) – 2165. Відомо, що вся Польща перебуває у червоній зоні з жорсткими обмеженнями.