В Польше регистрируют рекордные случаи инфицирования коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в стране обнаружили 299 049 людей с положительным тестом на COVID-19.

Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения коронавирусной инфекции, созданной Аппаратом СНБО Украины.

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Всего в Польше подтвердили 299 049 случаев инфицирования коронавирусом. К сожалению, 4849 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано еще 234 летальных случаев.

Из положительных новостей – 123 504 человека выздоровели от коронавируса.

За сутки обнаружили 18 820 случаев заражения. В предыдущий день рекорд инфицирования был зафиксирован 27 октября – 16 300 больных.

Больше всего случаев подтверждено в Великопольском воеводстве (административный центр Познань) – 2885, Мазовецком (Варшава) – 2644, Малопольском (Краков) – 2165. Известно, что вся Польша находится в красной зоне с жесткими ограничениями.