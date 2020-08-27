Ветеринари Варшавського зоопарку дадуть слонам екстракт медичного канабісу. Так фахівці перевірять, чи здатний препарат знижувати у тварин рівень стресу.

Висококонцентрований канабідіол їм будуть давати в рідкому вигляді – тварини зможуть вживати його через хобот, повідомляє The Guardian,

Також на тему: Чому не варто ходити в дельфінарії та вестись на ефективність терапій із ссавцями

Ветеринари запевняють, що препарат безпечний для слонів: він не викличе у них ейфорії та не зашкодить здоров'ю.

Ми намагаємося знайти натуральну альтернативу наявним методам боротьби зі стресом, особливо фармацевтичним препаратам,

– сказала докторка Агнешка Чуйковський, керівник відділу реабілітації тварин Варшавського зоопарку.

Лікування тривожності у слонів

За її словами, зараз для випробувань саме час, тому що недавно в зоопарку померла слониха альфа-самка. У інших слоних через це почався стрес: вважається, що у слонів виникають проблеми з поведінкою, коли в їхній групі порушується ієрархія.

Експеримент триватиме мінімум два роки. Весь цей час за тваринами стежитимуть, регулярно перевіряти рівень стресу, вимірювати рівень гормонів і аналізувати їхню поведінку. Якщо тварини будуть в нормі, коноплю даватимуть й іншим підопічним, що живуть в неволі.

Медичну марихуану вже використовували для лікування собак і коней, але, за словами представників зоопарку, на слонах канабіс випробують вперше. Всього в зоопарку троє африканських слонів.



Де легалізована марихуана / Карта 24 каналу