В Польше слонам дадут медицинскую марихуану
Ветеринары Варшавского зоопарка дадут слонам экстракт медицинского каннабиса. Так специалисты проверят, способен ли препарат снижать у животных уровень стресса.
Высококонцентрированный каннабидиол им будут давать в жидком виде – животные смогут принимать его через хобот, сообщает The Guardian,
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Ветеринары уверяют, что препарат безопасен для слонов: он не вызовет у них эйфории и не повредит здоровью.
Мы стараемся найти натуральную альтернативу имеющимся методам борьбы со стрессом, особенно фармацевтическим препаратам,
– сказала доктор Агнешка Чуйковская, руководитель отдела реабилитации животных Варшавского зоопарка.
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По ее словам, сейчас для испытаний самое время, потому что недавно в зоопарке умерла слониха альфа-самка. В других слоних поэтому начался стресс: считается, что у слонов возникают проблемы с поведением, когда в их группе нарушается иерархия.
Эксперимент продлится минимум два года. Все это время за животными будут следить, регулярно проверять уровень стресса, измерять уровень гормонов и анализировать их поведение. Если животные будут в норме, коноплю будут давать и другим подопечным, живущих в неволе.
Медицинскую марихуану уже использовали для лечения собак и лошадей, но, по словам представителей зоопарка, на слонах каннабис испытывают впервые. Всего в зоопарке трое африканских слонов.