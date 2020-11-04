За минулу добу у Польщі виявили 24 692 хворих на коронавірус. Ще 373 пацієнти померли. Це найвищі показники від початку пандемії.

В медичних установах Польщі нині перебувають 18 654 хворих на COVID-19, 1 625 з яких підключені до апаратів штучної вентиляції легенів, повідомляє RMF24.

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Натомість в країні є всього 27,1 тисяч виділених ліжок для пацієнтів з коронавірусом та 2 тисячі апаратів ШВЛ.

У зв'язку зі зростанням захворюваності, 3 листопада міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський представив третю версію урядової стратегії боротьби з пандемією COVID-19.

Нині уряд зосереджений на розширенні ліжкового фонду. Міністр підкреслив, що основну увагу приділять створенню додаткових ізоляторів – їхню кількість планують збільшити зі 6 500 до 10 000. Ці ізолятори призначені для тих пацієнтів, яким не потрібне стаціонарне лікування, але вони не мають змоги лікуватися за місцем проживання.

Також МОЗ Польщі планує впровадити систему догляду за хворими у домашніх умовах. Окрім цього, результати експрес-тестів планують прирівнювати до результатів тестів ПЛР. А ще, згідно з новою стратегією, співмешканці людини, у якої виявили коронавірус, будуть відправлені на карантин автоматично.

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