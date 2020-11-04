Польща наближається до колапсу: лише за одну добу виявили понад 24 тисячі хворих на COVID-19
За минулу добу у Польщі виявили 24 692 хворих на коронавірус. Ще 373 пацієнти померли. Це найвищі показники від початку пандемії.
В медичних установах Польщі нині перебувають 18 654 хворих на COVID-19, 1 625 з яких підключені до апаратів штучної вентиляції легенів, повідомляє RMF24.
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Натомість в країні є всього 27,1 тисяч виділених ліжок для пацієнтів з коронавірусом та 2 тисячі апаратів ШВЛ.
У зв'язку зі зростанням захворюваності, 3 листопада міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський представив третю версію урядової стратегії боротьби з пандемією COVID-19.
Нині уряд зосереджений на розширенні ліжкового фонду. Міністр підкреслив, що основну увагу приділять створенню додаткових ізоляторів – їхню кількість планують збільшити зі 6 500 до 10 000. Ці ізолятори призначені для тих пацієнтів, яким не потрібне стаціонарне лікування, але вони не мають змоги лікуватися за місцем проживання.
Також МОЗ Польщі планує впровадити систему догляду за хворими у домашніх умовах. Окрім цього, результати експрес-тестів планують прирівнювати до результатів тестів ПЛР. А ще, згідно з новою стратегією, співмешканці людини, у якої виявили коронавірус, будуть відправлені на карантин автоматично.
Ситуація з коронавірусом у Польщі: що відомо
- Від початку 2020 року у Польщі коронавірус діагностували 439 536 громадянам. 6475 хворих померли, але 168 960 одужали.
- За весь час пандемії в країні провели близько 5 мільйонів тестів на коронавірус.
- Від березня в країні діє режим епідемії.
- Через зростання захворюваності, уряд повернув тотальний масковий режим.
- В магазинах, громадському транспорті та закладах культури знову посилили обмеження.
- Ресторани, кафе і бари працюють лише на винос чи доставку.
- Всі школярі, окрім початкових класів, перейшли на дистанційне навчання.
- Пенсіонерів старше 70 років просять залишатися вдома, продукти для них будуть доставляти волонтери.
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