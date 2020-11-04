Польша приближается к коллапсу: только за одни сутки выявили более 24 тысяч больных COVID-19
За минувшие сутки в Польше обнаружили 24 692 больных коронавирусом. Еще 373 пациента умерли. Это самые высокие показатели с начала пандемии.
В медицинских учреждениях Польши сейчас находятся 18 654 больных COVID-19, из которых 1 625 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает RMF24.
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При этом в стране есть всего 27,1 тысяч выделенных коек для пациентов с коронавирусом и 2 тысячи аппаратов ИВЛ.
В связи с ростом заболеваемости, 3 ноября министр здравоохранения Польши Адам Недзельский представил третью версию правительственной стратегии борьбы против COVID-19.
Сейчас правительство сосредоточено на расширении коечного фонда. Министр подчеркнул, что основное внимание уделят созданию дополнительных изоляторов – их количество планируют увеличить с 6 500 до 10 000. Эти изоляторы предназначены для тех пациентов, которым не требуется стационарное лечение, но они не имеют возможности лечиться по месту жительства.
Также Минздрав Польши планирует внедрить систему ухода за больными в домашних условиях. Кроме этого, результаты экспресс-тестов планируют приравнивать к результатам тестов ПЦР. А еще, согласно новой стратегии, сожители человека, у которого обнаружили коронавирус, будут отправлены на карантин автоматически.
Ситуация с коронавирусом в Польше: что известно
- С начала 2020 года в Польше коронавирус обнаружили у 439 536 граждан. Из них 6475 человек умерли, но 168 960 выздоровели.
- За все время пандемии в стране провели около 5 миллионнов тестов на коронавирус.
- С марта в стране действует режим эпидемии.
- Из-за роста заболеваемости правительство вернуло тотальный масочный режим.
- В магазинах, общественном транспорте и учреждениях культуры снова ужесточили ограничения.
- Рестораны, кафе и бары работают только на вынос или доставку.
- Все школьники, кроме начальных классов, перешли на дистанционное обучение.
- Пенсионеров старше 70 лет просят оставаться дома, продукты для них будут доставлять волонтеры.
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