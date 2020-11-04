За минувшие сутки в Польше обнаружили 24 692 больных коронавирусом. Еще 373 пациента умерли. Это самые высокие показатели с начала пандемии.

В медицинских учреждениях Польши сейчас находятся 18 654 больных COVID-19, из которых 1 625 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает RMF24.

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При этом в стране есть всего 27,1 тысяч выделенных коек для пациентов с коронавирусом и 2 тысячи аппаратов ИВЛ.

В связи с ростом заболеваемости, 3 ноября министр здравоохранения Польши Адам Недзельский представил третью версию правительственной стратегии борьбы против COVID-19.

Сейчас правительство сосредоточено на расширении коечного фонда. Министр подчеркнул, что основное внимание уделят созданию дополнительных изоляторов – их количество планируют увеличить с 6 500 до 10 000. Эти изоляторы предназначены для тех пациентов, которым не требуется стационарное лечение, но они не имеют возможности лечиться по месту жительства.

Также Минздрав Польши планирует внедрить систему ухода за больными в домашних условиях. Кроме этого, результаты экспресс-тестов планируют приравнивать к результатам тестов ПЦР. А еще, согласно новой стратегии, сожители человека, у которого обнаружили коронавирус, будут отправлены на карантин автоматически.

Ситуация с коронавирусом в Польше: что известно