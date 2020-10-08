У МОЗ занепокоєні швидким розповсюдженням коронавірусу в Україні. На думку очільника міністерства Максима Степанова, теперішня ситуація нагадує ту, з якою зіткнулись іспанці та італійці навесні. А системи охорони здоров'я цих країн не витримали.

Степанов звернувся до українців через COVID-19

Про небезпеку, яка може чекати на Україні через коронавірусну інфекцію, Степанов розповів у відеозверненні, опублікованому у фейсбуці.

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Міністр повідомив, що ситуація наразі – найгірша з початку пандемії. Лише 5 397 діагнозів COVID-19 поставили за останню добу. Близько 1000 людей госпіталізували. В Україні може не вистачити лікарняних ліжок.

Подібна ситуація була навесні в Іспанії та Італії. І навіть медичні системи розвинених європейських країн не витримували навантаження, всі ми бачили ті шокуючі кадри,

– розповів Степанов.