В Минздраве обеспокоены быстрым распространением коронавируса в Украине. По мнению главы министерства Максима Степанова, нынешняя ситуация напоминает ту, с которой столкнулись испанцы и итальянцы весной. А системы здравоохранения этих стран не выдержали.

Степанов обратился к украинцам из-за COVID-19

Об опасности, которая может ожидать Украину из-за коронавирусной инфекции, Степанов рассказал в видеообращении, опубликованном в фейсбуке.

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Министр сообщил, что ситуация сейчас – худшая с начала пандемии. Только 5397 диагнозов COVID-19 поставили за последние сутки. Около 1000 человек госпитализировали. В Украине может не хватить больничных коек.

Подобная ситуация была весной в Испании и Италии. И даже медицинские системы европейских стран не выдерживали нагрузки, все мы видели те шокирующие кадры,

– рассказал Степанов.

Для Украины новый локдаун – это катастрофа

Степанов сказал, что развитые страны сейчас готовятся ко второй волне локдауна. Однако их экономики такой удар могут выдержать, в отличие от Украины.

Для нашей экономики – это будет катастрофа,

– подчеркнул министр.

Глава Минздрава обратился к политикам, которые устраивают многотысячные концерты, чтобы они лучше переживали за здоровье своих избирателей.

Число больничных коек увеличили до 37 тысяч

По мнению Степанова, система здравоохранения сейчас делает все для преодоления коронавируса. Так количество тестов выросло с первоначальных 200 в сутки до 34 тысяч.

Также увеличили количество коек в больницах с 12 до 37 тысяч.

Важно! Сейчас в Украине уже занято 21 тысяч больничных коек.

"Уже сейчас начинаем открытие временных госпиталей для больных COVID-19. Весной были очень популярны в соцсетях флешмобы в поддержку медиков. Сейчас ситуация значительно хуже и это тот самый момент, когда врачи нуждаются в поддержке", – отметил чиновник