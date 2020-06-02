Південна Корея повідомила про 38 нових випадків зараження коронавірусом та один летальний випадок. Відомо, що поширення хвороби розпочалося через церковні збори у Сеулі.

Вірус поширився у церквах, громадяни без масок молилися та співали у невеликих закритих приміщеннях, заявив міністр охорони здоров'я Південної Кореї Сон Янг-Рей, повідомляє CNN.

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За минулу добу у Південній Кореї зареєстрували 38 нових випадків зараження коронавірусом, 36 з яких у столиці – Сеулі.

Нові пацієнти пов'язані з групами невеликих церков в Інчхоні, де внаслідок зборів нещодавно захворіло 45 людей.

Сон заявив, що вірус легко поширився, адже люди перебували в закритому приміщенні, у яких молилися та співали без масок.

Нагадаємо, що у лютому в Південній Кореї коронавірус стрімко почав поширюватися саме через збори релігійної організації Сінчонджі.

Станом на 2 червня у Південній Кореї зафіксували 11 541 випадок зараження коронавірусом. Внаслідок ускладнень, спричинених хворобою померли 272 людини. На щастя, 10 446 пацієнтам вдалося одужати.