Южная Корея сообщила о 38 новых случаях заражения коронавирусом и одном летальном случае. Известно, что распространение болезни началось из-за церковных собраний в Сеуле.

Вирус распространился в церквях, граждане без масок молились и пели в небольших закрытых помещениях, заявил министр здравоохранения Южной Кореи Сон Янг-Рей, сообщает CNN.

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За минувшие сутки в Южной Корее зарегистрировали 38 новых случаев заражения коронавирусом, 36 из которых в столице – Сеуле.

Новые пациенты связанные с группами небольших церквей в Инчхоне, где в результате сборов недавно заболело 45 человек.

Сон заявил, что вирус легко распространился, ведь люди находились в закрытом помещении, в которых молились и пели без масок.

Напомним, что в феврале в Южной Корее коронавирус стремительно начал распространяться именно из-за собраний религиозной организации Синчонджи.

По состоянию на 2 июня в Южной Корее зафиксировали 11 541 случай заражения коронавирусом. В результате осложнений, вызванных болезнью умерли 272 человека. К счастью, 10 446 пациентам удалось выздороветь.