Власти Южной Кореи с начала пандемии коронавируса объявили о том, что будут раскрывать данные о местонахождении и маршрутах людей, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию. Это нарушает их право на конфиденциальность, однако позволяет эффективно бороться с инфекцией. Как выяснили американские ученые, южнокорейский подход не только спасает жизнь, но и не является губительным для экономики.

Южная Корея эффективно борется с распространением COVID-19. Залогом ее успеха считают массовое тестирование и отслеживание контактов больных. Однако команда исследователей во главе со специалистами из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружила другой важный фактор – публичное разглашение информации о случаях заражения. Об этом пишет Science Daily.

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Власть разглашает конфиденциальную информацию о больных

Жители Южной Кореи получают текстовые сообщения каждый раз, когда в их районе выявляют новые случаи COVID-19. Кроме того, информацию о возрасте, поле и маршруте перемещения зараженных можно найти на специальном сайте. Эти данные помогают людям оценить риск выхода на улицу и избегать районов с наибольшим уровнем заражения, это очень актуально и важно для пожилых людей, находящихся в группе риска летальности от коронавирусной болезни.

В результате, несмотря на отсутствие строгих мер самоизоляции, число заражений в Южной Корее намного ниже, чем в странах, где вспышка COVID-19 началась одновременно.

Отслеживание маршрутов и контактов – эффективные меры против распространения COVID-19

Чтобы отслеживать маршруты и контакты больных, власть использует данные с камер наблюдения, GPS-сигналы мобильных телефонов и информацию о транзакциях с кредитных карт. Это достаточно серьезное нарушение конфиденциальности.

Однако, в Южной Корее это законно. В 2015 году, после вспышки ближневосточного респираторного синдрома – еще одной опасной инфекции, власти решили, узаконить такие отслеживания.

Исследователи отмечают, что южнокорейская стратегия борьбы с пандемией оставляет гражданам больше пространства для выбора. То есть, если человек может работать удаленно, он останется дома. Однако если это невозможно, человек просто изменит привычный маршрут и поедет на работу, минуя районы с высоким уровнем заражений.

Авторы считают, что публичное разглашение информации о зараженных может боле эффективно сдерживать пандемию, чем обычный карантин.

По расчетам, такой подход может дополнительно спасти до четырех тысяч жизней. Кроме того, он наносит меньше вреда экономики.

Таким образом экономика Южной Кореи пострадала меньше

В Южной Корее влияние пандемии привело к падению реального ВВП на 1,4% в первом квартале 2020 года. Это намного меньше, чем падение ВВП Китая на 9,8% где карантин заблокировал и парализовал целые регионы.