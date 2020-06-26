Вже не перший місяць науковці помічають зв'язок між інсультом та коронавірусною інфекцією. Чергове дослідження лише підтверджує підвищений ризик інсульту при наявності COVID-19.

Вчені зі США представили дослідження, результати якого знову доводять те, що коронавірус може спровокувати інсульт, повідомляє EurekAlert.

До теми Інсульт – судинна катастрофа: симптоми, перша допомога і профілактика

Фахівці з госпіталю Маунт-Сінай проаналізували анамнези 123 пацієнтів, які поступали до лікарні з підозрою на інсульт. Під час порівняння даних вони виявили, що у групі пацієнтів з COVID-19 інсульт виникав набагато частіше.

COVID-19 мав значний незалежний зв'язок з розвитком гострого ішемічного інсульту,

– йдеться в дослідженні.

Підбиваючи підсумки, вчені провели стратифікацію й інших факторів ризику інсульту, таких як стать, вік, основні судинні патології тощо.

Відтак, науковці закликають пацієнтів з коронавірусом обстежуватися на предмет неврологічних змін на ранній стадії, аби знизити ризик важких ускладнень та смерті.

Інсульт – перші симптоми Раптовий і дуже сильний головний біль;

Оніміння кінцівок, обличчя або навіть параліч;

Порушення зору;

Запаморочення;

Порушення рівноваги, координації й мовлення.

Натомість людям підозрою на інсульт варто забезпечити якомога ретельніший моніторинг стану, аби знизити ризик виникнення важких ускладнень.